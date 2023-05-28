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الأحد، 28-05-2023 06:15 م

صدور ارادة ملكية بالفايز والقطارنة

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الوكيل الاخباري - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نقل السفير الاردني في قبرص محمد شراري الفايز من جمهورية قبرص الى المركز.

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كما صدر قرار بعودة السفراء المذكورين تاليا الى المركز بعد انتهاء مهامهم خلال الصيف الحالي:

السفير الاردني في كندا ماجد القطارنة
السفير الأردني في السعودية علي الكايد
السفير الاردني في الكويت صقر ابو شتال
السفير الاردني في اسبانيا اريج حوامدة
السفير الاردني في ماليزيا ثامر العدوان
السفير الاردني في جاكرتا عبدالله ابو رمان
السفير الاردني في تونس ماهر الطراونة
السفير الاردني في اليونان عاهد سويدات

 

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