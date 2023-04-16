صدور ارادت ملكية سامية

الوكيل الاخباري - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية النمسا الدكتور هيثم صالح أبو الفول ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للاردن لدى جمهورية التشيك.



وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء على تسمية السفير الاردني لدى ايطاليا قيس عقلة ربهم ابو دية ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للاردن لدى جمهورية كوراتيا.



صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء على تسمية السفير الأردني لدى الولايات المتحدة المكسيكسة عدلي الخالدي ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للاردن لدى جمهورية بنما.





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وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الاستاذ الدكتور وصفي عبد العزيز احمد الروابدة من عضوية مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال عن فئة الأكاديميين.



كما صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين الأستاذ الدكتور صادق حسن الشديفات عضوا في مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال عن فئة الأكاديميين بدلا من الاستاذ الدكتور وصفي عبد العزيز احمد الروابدة وللمدة المتبقية من عمر المجلس. وذلك اعتبارا من تاريخ ‎٢٠٢٣/٤/٢‏







