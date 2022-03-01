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الثلاثاء، 01-03-2022 05:30 م

صدور التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة في الجريدة الرسمية

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، والصادر بمقتضى المادة 120 من الدستور، ويعمل به من تاريخ اليوم.

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ويأتي إقرار النظام تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة في كتاب التكليف السامي بإنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، بهدف تعزيز القدرات على التعامل مع جائحة كورونا أو أي تحد مستقبلي مماثل.


كما يأتي إنشاء المركز لتعزيز قدرة النظام الصحي في المملكة على مكافحة الأوبئة، وتعزيز الممارسات للوقاية منها، ووضع الخطط والاستراتيجيات للتعامل معها، والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عنها، والمساعدة في توحيد جهود مكافحة الأوبئة والاستعداد الأمثل للتعامل معها.

 

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