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الخميس، 02-12-2021 11:22 ص

صدور الموافقة على البرنامج التعاون السياحي بين الاردن ومصر

مبنى رئاسة الوزراء - Copy


الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية، موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة والآثار الأردنية ووزارة السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية للأعوام (2022- 2024) الذي جرى توقيعه في القاهرة.

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ويأتي هذا البرنامج تلبية لرغبة البلدين في المضي قدماً في تعزيز وتقوية العلاقات الودية بينهما عبر الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال السياحة، وإدراكا لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتفاهم المتبادل وحسن النوايا وتوثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.


ويتكون البرنامج الذي جاء تفعيلاً لاتفاق التعاون السياحي الموقع بين البلدين في نيسان 1989، على خمس مواد هي التنشيط والتسويق والترويج السياحي، التدريب السياحي، مجال السياحة المستدامة، التشريعات والأنظمة السياحية، ولجنة المتابعة.


وفيما يخص مجال التدريب السياحي، سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات وزيارات الخبراء والبرامج التدريبية ومناهج وأساليب التعليم المطبقة في المعاهد والمدارس ومراكز التدريب السياحي والفندقي لاطلاع كل طرف على تجربة الطرف الآخر.


وفي مجال السياحة المستدامة، سيقوم الطرفان بتبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة، بما في ذلك الابتكار والتحول الرقمي، ودعم السياحة الخضراء، وحماية التنوع البيولوجي.


وفيما يخص التشريعات والأنظمة السياحية، سيعمل الطرفان على تبادل التشريعات والأنظمة التي تحكم المهن السياحية المعمول بها لدى البلدين، بما في ذلك المواصفات التي تتعلق بالفنادق والقرى السياحية والهيئات والاتحادات المهنية السياحية ونظم الرقابة على الجودة في مجال السياحة والفندقة.


وبشأن لجنة المتابعة، سيجري تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع جدول زمني لتنفيذ ومتابعة هذا البرنامج ما يسهم في تحقيق الأهداف المحددة في إطار هذا البرنامج، حيث تجتمع اللجنة بالتناوب في أحد البلدين.


 




 

 


 

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