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الثلاثاء، 16-11-2021 03:54 م

صدور تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول عبر الحدود

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الوكيل الإخباري- أصدر مدير عام دائرة الجمارك الأردنية جلال القضاة، تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لسنة 2021.

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وبحسب التعليمات، “على كل شخص عند قدومه إلى المملكة أو مغادرته لها أنّ يقدم إقرارا للدائرة عما بحوزته من نقد أو أدوات قابلة للتداول لحاملها إذا كانت إجمالي قيمتها تتجاوز المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ 10 آلاف دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية والمرفق بهذه التعليمات”.


وأشارت التعليمات إلى أنّه يتم احتساب سعر العملة الأجنبية حسب النشرات الصادرة عن البنك المركزي الأردني مع الإشارة إلى أنّه يحق للدائرة طلب أي معلومات عن مصدر النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والغاية منها.


وتتولى الدائرة بوضع اللوحات الإرشادية في أماكن ظاهرة في المراكز الجمركية الحدودية بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تشير هذه اللوحات للمبلغ المحدد لتقديم الإقرار إلى جانب تقديم نماذج الإقرار بعد تعبئتها من القادمين والمغادرين من وإلى المملكة، فضلا عن تقديم نماذج الإقرار للقادمين والمغادرين والشحنات والبريد من وإلى المملكة.


وتاليا التعليمات:

 









 




 

 


 

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