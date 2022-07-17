صدور تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2022، والصادر بمقتضى المادة 12 من نظام المركز رقم 112 لسنة 2020.

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وتسري أحكام التعليمات بالتزامن مع نشرها في الجريدة الرسمية، على جميع الموظفين الذين يجري تعيينهم على أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات، والمنتدبين والمكلفين والمعارين للعمل لدى المركز، حيث نصت المادة 4، أن الموظف يُعين في المركز بموجب عقد يجدد سنويا، ويحدد راتبه وحقوقه وانهاء خدماته وسائر شؤونه وفق أحكام التعليمات.

وحددت التعليمات مستويات الوظائف ومجموعاتها وتصنيفها ورواتبها وزيادتها السنوية في المركز، كما حددت نسبة العلاوة للوظائف الفنية، والشروط والأسس الواجبة لتعيين على أي وظيفة من وظائف المركز، بالإضافة إلى منح المكافآت وحوافز لموظفي الوظائف وفق تعليمات موظفي الخدمة المدنية وتنسيب الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام.



ونصت التعليمات على تطبيق العقوبات وفق تعليمات موظفي الخدمة المدنية، كما تسري مدونة السلوك المعمول بها في الخدمة المدنية على جميع الموظفين في المركز.