الأحد 17-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأشغال المؤقتة ثلاث سنوات لمرتشي بدائرة الجمارك

الأردن يشتري القمح بسعر 413 دولار للطن في أحدث صفقة

افتتاح نادي القراءة الصيفي الثالث للأطفال

الضمان: 150 ألف مشترك ضمن الحد الأدنى للأجور

احتراق مركبة في إربد- فيديو

السيارات تقف في طوابير طويلة في سريلانكا للحصول على الوقود

الضمان تدعو المغتربين الأردنيين إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري

الضمان: لا وجود لما يسمى ببيع الضمان الاجتماعي

التعليم العالي تُحذر الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة خارج الأردن

4 إصابات إثر حادث بين 6 مركبات في خريبة السوق

الأحد، 17-07-2022 02:44 م

صدور تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

-banner


الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2022، والصادر بمقتضى المادة 12 من نظام المركز رقم 112 لسنة 2020.

اضافة اعلان


وتسري أحكام التعليمات بالتزامن مع نشرها في الجريدة الرسمية، على جميع الموظفين الذين يجري تعيينهم على أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات، والمنتدبين والمكلفين والمعارين للعمل لدى المركز، حيث نصت المادة 4، أن الموظف يُعين في المركز بموجب عقد يجدد سنويا، ويحدد راتبه وحقوقه وانهاء خدماته وسائر شؤونه وفق أحكام التعليمات.

 

وحددت التعليمات مستويات الوظائف ومجموعاتها وتصنيفها ورواتبها وزيادتها السنوية في المركز، كما حددت نسبة العلاوة للوظائف الفنية، والشروط والأسس الواجبة لتعيين على أي وظيفة من وظائف المركز، بالإضافة إلى منح المكافآت وحوافز لموظفي الوظائف وفق تعليمات موظفي الخدمة المدنية وتنسيب الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام.


ونصت التعليمات على تطبيق العقوبات وفق تعليمات موظفي الخدمة المدنية، كما تسري مدونة السلوك المعمول بها في الخدمة المدنية على جميع الموظفين في المركز.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
457601-978425613

الأشغال المؤقتة ثلاث سنوات لمرتشي بدائرة الجمارك

1658056513022

افتتاح نادي القراءة الصيفي الثالث للأطفال

main_image62d3ee75401f1

الضمان: 150 ألف مشترك ضمن الحد الأدنى للأجور

0L5A1065

1344 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

7202215193110265326692

الضمان تدعو المغتربين الأردنيين إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري

0L5A9388

الضمان: لا وجود لما يسمى ببيع الضمان الاجتماعي

أخبار متعلقة
62bd8165440a9

صدور الإرادة الملكية بالنظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية

-2056948797

بدء سريان تعديلات قانون العقوبات السالبة للحرية

M63A3863

السير: ضبط مركبة منتهية الترخيص منذ 13 عاما

414083

أبو عاقولة يدعو للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بأنظمة النقل

620227105443392079655

الدوريات الخارجية تحذر السائقين على الصحراوي

2021-04-17_06-04-10_527162-441x320

الأمن العام: تسجيل 19 جريمة قتل في المملكة بـ 3 أشهر