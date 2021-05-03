صدور تعليمات معدلة لأتلاف البضائع المنتهية الصلاحية او غير المطابقة

الوكيل الاخباري -

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صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، تعليمات معدلة لتعليمات اتلاف البضائع المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات لسنة 2021 .واشتمل التعديل على الغاء عبارة مضافا اليها 10 بالمئة بدل خدمات إدارية اذا قررت اللجنة اتلاف البضائع خارج مكب نفايات العقبة، وأن تستوفي السلطة بدل الاتلاف المقرر من الجهة المستقبلة للبضائع .واعطى التعديل مجلس مفوضي العقبة الاقتصادية الخاصة بناء على تنسيب المفوض صلاحية تخفيض ما نسبته 50 بالمئة من البدل المشار اليه اذا اقتنع بالأسباب المبررة لذلك.