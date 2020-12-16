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الأربعاء، 16-12-2020 07:24 م

صدور دليل الزراعة المائية للمبتدئين

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الوكيل الاخباري -صدر حديثاً عن دار البيروني للنشر والتوزيع في عمان، كتاب دليل الزراعة المائية للمبتدئين لمؤلفه الدكتور مؤيد علي المسلماني.
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والكتاب الذي يقع في 74 صفحة من القطع المتوسط، يعد دليلا مبسطا للمهتمين بالزراعة بدون تربة، ويهدف إلى تسهيل فهم طريقة وآلية بدء العمل بهذه التقنية.

ويقول المؤلف في مقدمته للكتاب "حاولت صياغته بأبسط شكل ومضمون ممكن؛ دون تعقيد أو تشعب! كوني تقصدت تقديمه للعموم وليس لأصحاب الاختصاص وأن يشمل المعلومات الأساسية فقط وقد قمت بتكرار بعضها وخصوصا في شرح المحلول المغذي نظراً لأهميته".

ويتناول الكتاب الذي تضمن صور ملونة لبعض انظمة الري، في موضوعاته إيجابيات وسلبيات الزراعة المائية ودورها في الأمن الغذائي. كما يتناول أنواع المزارع المائية والمحلول المغذي وتراكيبها وعرض لأجهزة القياس المستخدمة في الزراعة المائية.

 




 

 


 

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