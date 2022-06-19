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الأحد، 19-06-2022 01:23 م

صدور رواية العودة الى كارباخ للروائي مصطفى القرنة

مفهوم_الثقافة_في_الفلسفة


الوكيل الإخباري- صدرت عن دار الأمان، رواية جديدة للكاتب الأردني مصطفى القرنة، في 205 صفحات، بعنوان العودة إلى كارباخ.

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وبين القرنة أن الرواية تستعرض تاريخ واحداث منطقة ناغورنو كارباخ وما طرأ عليها من تغيرات في قالب روائي، ويروي عدد من الشخوص قصصهم بأماكن مختلفة في أذربيجان.


وتتطرق الرواية إلى الموروث الشعبي والحياة اليومية في تلك الأماكن وهي سلسلة من الروايات دأب الكاتب القرنة فيها على الاهتمام بالمكان في كثير من رواياته.


يشار إلى أن الكاتب القرنة أصدر العديد من الأعمال الإبداعية التي ترجمت للكثير من اللغات الاجنبية.

 

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