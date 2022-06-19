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الأحد، 19-06-2022 05:53 م

صدور كتاب المرأة العربية بين معوقات التمكين ومتطلبات التنمية

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الوكيل الاخباري - صدر حديثا كتاب "المرأة العربية بين معوقات التمكين ومتطلبات التنمية" لأستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة الكويت الدكتور علي الزعبي.

ويقول الزعبي، في تذييله للكتاب الذي يقع في 200 صفحة من القطع الكبير، إنه يناقش الأطر القانونية المعنية بالمرأة في المنطقة العربية، للتعرف على مدى قدرة ومواءمة هذه الأطر القائمة على المستويين المحلي والإقليمي على تحقيق متطلبات العدالة بين الجنسين، وحماية وتمكين المرأة في المنطقة العربية.

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