الخميس 01-10-2020
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الخميس، 01-10-2020 05:45 م

صدور 4 إرادات ملكية تتعلق بالتمثيل الدبلوماسي

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  الوكيل الاخباري - صدرت 4 إرادات ملكية، الخميس، تتعلق بالتمثيل الدبلوماسي، حسب الجريدة الرسمية.
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وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، الموافقة على تسمية السفير مكرم القيسي سفيرا فوق العادة، غير مقيم للأردن، لدى إمارة موناكو.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، الموافقة على تسمية الوزير المفوض خالد نايف القاضي، سفيرا فوق العادة ومفوضا، غير مقيم للأردن، لدى جمهورية البرتغال.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، الموافقة على تسمية السفير أمجد جميل القهيوي سفيرا فوق العادة ومفوض للأردن، لدى سلطنة عمُان.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، الموافقة على نقل السفير يوسف البطاينة من السفارة الأردنية في بلجيكا إلى مركز الوزارة، من 15 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

ووافقت الحكومة على قرار لاتفيا بترشح ايلمارس بريديكس، سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لها، لدى البلاط الملكي الهاشمي.

كما وافقت الحكومة على قرار الصين، ترشيح تشن تشواندونغ، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها، لدى البلاط الملكي الهاشمي.

 




 

 


 

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