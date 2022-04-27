صرف الدفعات المرحلية للشركات العاملة على مشروع الباص السريع

الوكيل الإخباري

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- صرفت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة المالية، اليوم الأربعاء، الدفعات المالية المرحلية غير المصروفة للشركات العاملة على مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم صرف المستحقات كافة لشركات المقاولات والشركات الاستشارية.وأكدت استعدادها لحل أي عائق يواجه سير العمل في المشروع ليتم استكمال الأعمال في المشروع ضمن المدد الزمنية المتفق عليها.وثمنت الوزارة جهود الشركاء في القطاع الخاص القائمين على تنفيذ المشروع والتي تبذل لتنفيذ الأعمال في المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.