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الإثنين، 12-04-2021 08:12 م

عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صرف الرواتب قبل موعدها حديث الأردنيين ومصدر يوضح

رو
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - تناقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن الحكومة ستقوم بصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي قبل موعدها ، وذلك تخفيفا على الأردنيين نتيجة لقدوم شهر رمضان المبارك.

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وكان موقع "الوكيل الإخباري" ، تواصل مع مصدر في وزارة المالية في وقت سابق، للوقوف على الأمر ، حيث أكد أن "الرواتب" ، سيتم صرفها في وقتها .

 

وأضاف المصدر " لا جديد في هذا الشأن ".

 

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