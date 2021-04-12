صرف الرواتب قبل موعدها حديث الأردنيين ومصدر يوضح

الوكيل الإخباري - تناقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن الحكومة ستقوم بصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي قبل موعدها ، وذلك تخفيفا على الأردنيين نتيجة لقدوم شهر رمضان المبارك.
وكان موقع "الوكيل الإخباري" ، تواصل مع مصدر في وزارة المالية في وقت سابق، للوقوف على الأمر ، حيث أكد أن "الرواتب" ، سيتم صرفها في وقتها .
وأضاف المصدر " لا جديد في هذا الشأن ".
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