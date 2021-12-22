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الأربعاء، 22-12-2021 11:05 ص

صرف المعونات الشهرية لمستحقيها خلال ايام

صندوق المعونة الوطنية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة، إنه سيتم صرف المعونات الشهرية لمستحقيها خلال أيام قليلة. اضافة اعلان


وبيّن الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" أن الصرف سيكون كما هو المعتاد وللاسر التي انطبقت عليها الشروط. 

وكان مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور قال في وقتٍ سابق لـ " الوكيل الإخباري" ان هناك توجها لدمج برامج الدعم التكميلي والمعونات الشهرية لتكون ضمن حزمة واحدة خلال عام 2022 . 

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