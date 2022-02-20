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الأحد، 20-02-2022 10:12 ص

صرف المكرمة الملكية الـ 100 دينار للمتقاعدين العسكريين اليوم

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الوكيل الإخباري - تصّرف المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، اليوم الأحد، المكرمة الملكية البالغ قيمتها 100 دينار للمتقاعدين العسكريين.

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ويشمل القرار، وفقاً للمؤسسة، المستخدمين المدنيين الذين كانت آخر منشأة عمل لهم في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وكذلك الورثة المستحقين، بحسب قانون الضمان. 

وكان قد وجه جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف مبلغ 100 دينار لرفاق السلاح من العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. 

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