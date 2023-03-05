صرف بدل دعم المحروقات لطلبة الجامعات

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها ستقوم بصرف بدل دعم المحروقات للطلبة والطالبات المستفيدين من المنح الجزئية والقروض (45) ساعة معتمدة.

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وقالت الوزارة في بيان لها إنها ستقوم بصرف بدل دعم المحروقات للطلبة والطالبات المستفيدين من المنح الجزئية والقروض (45) ساعة معتمدة إضافةً إلى المستفيدين من المنح الكاملة التي قدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي للعام الجامعي 2021 / 2022 وبواقع (30) دينار أردني لكل طالب عن أشهر ( 10 + 11+ 12) في الفصل الأول 2022-2023 شريطة أن يكون الطالب ملتحقاً بالدراسة في الفصل الأول 2022 /2023 إضافةً إلى قيامه باستكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه المنح والقروض، حيث يمكن لجميع الطلبة المستفيدين استلام مبالغهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من خلال فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 7-3-2023