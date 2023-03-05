الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : السير بإجراءات توحيد ودمج الجهات الرقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة

قرار حكومي يعنى بالمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس الاثنين

الامن العام يحقق بملابسات وفاة فتاة عشرينية بمنطقة المشارع

صرف بدل دعم المحروقات لطلبة الجامعات

اليسا تهدي الأميرة إيمان أغنية بمناسبة عقد قرانها - فيديو

الطلاق الرضائي هو الأكثر رغبة لدى الأردنيين

جريمة قتل في محل حلاقة بعمان

خبير يحذر: اغراق السوق الأردنية بالسيارات الصينية الكهربائية ودعوات عاجلة لضبط العملية

الأحد، 05-03-2023 05:27 م

صرف بدل دعم المحروقات لطلبة الجامعات

220232719922650131640


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها ستقوم بصرف بدل دعم المحروقات للطلبة والطالبات المستفيدين من المنح الجزئية والقروض (45) ساعة معتمدة.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان لها إنها ستقوم بصرف بدل دعم المحروقات للطلبة والطالبات المستفيدين من المنح الجزئية والقروض (45) ساعة معتمدة إضافةً إلى المستفيدين من المنح الكاملة التي قدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي للعام الجامعي 2021 / 2022 وبواقع (30) دينار أردني لكل طالب عن أشهر ( 10 + 11+ 12) في الفصل الأول 2022-2023 شريطة أن يكون الطالب ملتحقاً بالدراسة في الفصل الأول 2022 /2023 إضافةً إلى قيامه باستكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه المنح والقروض، حيث يمكن لجميع الطلبة المستفيدين استلام مبالغهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من خلال فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 7-3-2023

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : السير بإجراءات توحيد ودمج الجهات الرقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة

الخصاونة ٢

قرار حكومي يعنى بالمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر

320233193628328501792

الامن العام يحقق بملابسات وفاة فتاة عشرينية بمنطقة المشارع

r

اليسا تهدي الأميرة إيمان أغنية بمناسبة عقد قرانها - فيديو

2SFdhVPd0XPSJEVG9Dop69n3yijbOgJ0FaUiTKCn

إطلاق مشروع إنتاج السماد العضوي بالعقبة

BumafRt4VJRpg9WJ6qfX9UFCMQks70RCSVaf8182

الطلاق الرضائي هو الأكثر رغبة لدى الأردنيين

أخبار متعلقة
d453eaa6-b02d-4ba8-abf8-3af1a9a3fbab

التعليم العالي تحافظ على استمرارية الاعتماد لمعايير شهادة نظام إدارة الجودة

VczQhE0WVH6hYQYatJPa2EQnGl01iNhUXFM9OoVz

إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2023 / 2024- رابط

2202325182158838568837

إعلان نتائج إساءة الاختيار والانتقال من تخصص الى اخر ومن جامعة إلى أخرى - رابط

بنزين

عقل يتوقع تثبيت أسعار المحروقات محلياً للشهر القادم

1220222293113197840311

التعليم العالي: البدء بإرسال رسائل نصية للطلبة المشمولين بالمنح والقروض خلال 48 ساعة

M63A4561

توقعات بارتفاع أسعار المحروقات محلياً في تسعيرة آذار المقبل