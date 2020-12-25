صرف تعويضات لمزارعين تضرروا من الصقيع العام الماضي

الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة صندوق المخاطر الزراعية، صرف تعويضات للمزارعين الذين تضرروا من الصقيع خلال العام الماضي.

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ومن جهته قال وزير الزراعة، محمد داودية، "نتطلع إلى تعديل قانون الصندوق؛ لتوسيع مظلته، ودراسة التحول إلى شركة تأمين زراعية لتشمل المخاطر الزراعية كافة".



وكان مجلس إدارة الصندوق، عقد اجتماعا برئاسة وزير الزراعة محمد داودية ناقش خلاله الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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