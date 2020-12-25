الجمعة 25-12-2020
الوكيل الاخباري

صرف تعويضات لمزارعين تضرروا من الصقيع العام الماضي

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

الحكومة توضح حول الحظر الشامل

الارصاد تنشر نصائح هامة للتعامل مع الضباب الكثيف

الأرصاد : رياح باردة وجافة اعتبارا من الجمعة

المغرب: 44 وفاة و2650 إصابة جديدة بكورونا

اليونان: 55 وفاة و 873 إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا: 505 وفيات بكورونا

بريطانيا: 574 وفاة و 39036 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات: وفاتان و1311 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة، 25-12-2020 02:52 م

دراسة التحول إلى شركة تأمين زراعية

صرف تعويضات لمزارعين تضرروا من الصقيع العام الماضي

12202024112629169678327
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة صندوق المخاطر الزراعية، صرف تعويضات للمزارعين الذين تضرروا من الصقيع خلال العام الماضي.

اضافة اعلان

ومن جهته قال وزير الزراعة، محمد داودية، "نتطلع إلى تعديل قانون الصندوق؛ لتوسيع مظلته، ودراسة التحول إلى شركة تأمين زراعية لتشمل المخاطر الزراعية كافة".


وكان مجلس إدارة الصندوق، عقد اجتماعا برئاسة وزير الزراعة محمد داودية ناقش خلاله الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
علي

الحكومة توضح حول الحظر الشامل

259203

مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني يتسلم شهادة الاعتمادية

unnamed

مياهنا تنفذ صيانة طارئة على خط مياه رئيسي - أسماء المناطق المتأثرة

kazeh31720200302

محطات المحروقات العاملة أثناء الحظر الشامل - أسماء

سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني (أرشيفية)

بالصور - اصابات بالغة بحادث سير مروع في عمان

5fe4e595a0d1f

وزارة الصحة توضح حول وصول سلالة جديدة من كورونا إلى الأردن

أخبار متعلقة
1120202515101620811255

الأرصاد : احتمالية تساقط الثلوج خلال الفترة المقبلة