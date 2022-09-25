صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية الاسبوع القادم

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مصدر في صندوق المعونة الوطنية ، إن موعد صرف دعم المحروقات عن شهر أيلول لمنتفعي الصندوق سيكون الاسبوع القادم مع الدفعات الشهرية للمنتفعين.



وسيكون نصيب الأسرة المكونة من فرد أو فردين 8 دنانير، والمكونة من 3 إلى 4 أفراد 11 دينارا، والأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر 14 دينارا عن شهر أيلول.



وكانت الحكومة خصصت (16) مليون دينار لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، والبالغ عددها قرابة (216) ألف أُسرة لمواجهة ارتفاع اسعار المحروقات ، حيث سيتم صرف الدعم للفئات المستحقَّة لمدة ستة شهور حتى نهاية العام الحالي 2022.



ويأتي تخصيص الدعم للحد من تأثّر هذه الفئات بانعكاس ارتفاع أسعار النفط عالمياً على أسعار المشتقات النفطية محلياً.

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