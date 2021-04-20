صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قرارها بصرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد بحيث تكون في حساباتهم البنكية يوم الخميس القادم .

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وجاء في بيان المؤسسة ، والذي اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ،أن ذلك يأتي لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم في شهر رمضان الفضيل.



وأكدت أن الرواتب التقاعدية ستكون في الحسابات البنكية لنحو (264) ألف متقاعد يوم الخميس المقبل بقيمة اجمالية تبلغ نحو (112) مليون دينار .



يُشار أن المؤسسة قامت بصرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي عن شهر نيسان بتاريخ 12/4/2021 وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

