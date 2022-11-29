صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات - أسماء

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات المالية للطلبة والطالبات الحاصلين على المنح الجزئية ٤٥ ساعة والقروض لجميع الطلبة الدارسين في كل من الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية.

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حيث يمكن لجميع الطلبة استلام مبالغهم باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال كاونتر بنك القاهرة عمان باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق تاريخ 6-12-2022 .

وستقوم الوزارة تباعاً بصرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات، وذلك عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها وتوفر المخصصات المالية.



