الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات - أسماء

الأوقاف توضح حول فيديو خطيب جمعة أساء لدولة قطر بعمان

رئيس بلدية الظليل يؤكد أهمية مشروع التكيف الاجتماعي

مصفاة البترول: تعبئة 621 ألف أسطوانة غاز خلال 4 أيام

في تقرير موسع على "الوكيل الإخباري": إلغاء وزارة العمل.. توجه ينذر بتفاقم عمل الأطفال في الأردن

حقيقة سقوط مواطن بمنهل في الزرقاء- صور

الخصاونة يقرر تشكيل فريق وزاري لمتابعة قضايا المواطنين في المحافظات

إدخال 3 من مصابي حادث طريق جرش – الزرقاء للعناية المركزة

الأمم المتحدة : الشحن البحري العالمي في خطر

رئيس محكمة الجنايات يمدِّد حظر النَّشر في جريمة قتل بجرش

الثلاثاء، 29-11-2022 04:37 م

صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات - أسماء

10202227103538315345501


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات المالية للطلبة والطالبات الحاصلين  على المنح الجزئية ٤٥ ساعة والقروض لجميع الطلبة الدارسين في كل من الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية.

اضافة اعلان


حيث يمكن لجميع الطلبة استلام مبالغهم باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال كاونتر بنك القاهرة عمان باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم  الموافق تاريخ 6-12-2022 .

 

وستقوم الوزارة تباعاً بصرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات، وذلك عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها وتوفر المخصصات المالية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأوقاف

الأوقاف توضح حول فيديو خطيب جمعة أساء لدولة قطر بعمان

354d06ae08471eb629b3e7d4da9c8e1b

عزايزة: توسيع المشاركة السياسية أبرز أولويات الدولة الأردنية

download (1)

رئيس بلدية الظليل يؤكد أهمية مشروع التكيف الاجتماعي

M63A2297

مصفاة البترول: تعبئة 621 ألف أسطوانة غاز خلال 4 أيام

1663147981684

توقف خدمات أمانة عمّان الإلكترونية مؤقتا

WhatsApp Image 2022-11-29 at 15.44.26 (2)

صور - 6 اشقاء في الكرك يحولون منزلهم الى مصنع للجميد ونُزل للسياح

أخبار متعلقة
102022111378643724000

صرف مستحقات الحاصلين على منحة أبناء الشمال والوسط لطلبة هذه الجامعات

11202212184910227651964

الجامعة الهاشمية تقيم مبادرة ما زال الحسين فينا

منممن

وفاة شخص دهساً بالزرقاء واحتراق مركبة على طريق البحر الميت

1020221119437172877756

مستشفى الجامعة ينظم نشاطا تغذويا بعيادة السكري غدا

1668433003071

تعاون أردني أميركي في جراحة تشوُّهات قلب الأطفال بمستشفى الجامعة

file

التعليم العالي توضح كيفية توزيع المنح والقروض الجامعية