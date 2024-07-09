صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح (جزئية أو كلية) أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023 -2024، وذلك وفقاً لما يلي:

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1. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية:



جامعة البلقاء التطبيقية/المركز، جامعة آل البيت ، الجامعة الهاشمية، الجامعة الأردنية، الجامعة الأردنية/فرع العقبة، جامعة الحسين بن طلال، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الجامعة الألمانية الأردنية.



2. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح الكاملة (أوائل ألوية، جيوب الفقر، الصندوق الأردني الهاشمي ) للعام الجامعي 2023-2024، وكانوا قد سددوا رسوم الفصلين الدراسيين الأول، والثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية:



جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز، جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الأردنية.



حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 14 -7-2024، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.