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الخميس، 08-09-2022 08:27 ص

صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب عن صرف المستحقات المالية للطلبة والطالبات الحاصلين على المنح والقروض الجزئية 45 ساعة لجميع الطلبة الدارسين في كل من جامعة اليرموك، وجامعة آل البيت وجامعة العلوم والتكنولوجيا و بقيمة إجمالية بلغت قرابة 700 ألف دينار بداية الأسبوع القادم.

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وأضاف اليوم الخميس في منشور عبر “فيسبوك” أنه يمكن لجميع الطلبة استلام هذه المبالغ المالية من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك القاهرة عمان وباستخدام البطاقة الجامعية للطالب .


وتابع " كما ستقوم الوزارة تباعاً بصرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات، وذلك عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها وتوفر المخصصات المالية".


 




 

 


 

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