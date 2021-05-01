السبت 01-05-2021
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السبت، 01-05-2021 10:33 ص

ثلثي المتقدمين سجلوا في منصة تلقي اللقاح

صرف مستحقات تمكين لمتقاعدي الضمان غدا

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن اكثر من (200) ألف متقاعد مؤهل للاستفادة من برنامج تمكين للمتقاعدين ، وأن صرف مستحقات تمكين اقتصادي للمتقاعدين سيكون اعتباراً من يوم غد الأحد . 

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جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته في وقت سابق ، حيث أوضح أن عدد المتقدمين لبرامج الحزمة الجديدة منذ إطلاقها الأسبوع الماضي وصل إلى (155) ألف، منهم (139) ألف لبرنامج تمكين اقتصادي للعاملين و (15) ألف لبرنامج تمكين اقتصادي للمتقاعدين، و (1000) لبرنامج مساند (3).

 

وبينت المؤسسة أن نحو ثلثي المتقدمين سجلوا في المنصة المعتمدة لتلقي لقاح كورونا، داعية باقي المتقدمين بالمسارعة بالتسجيل في المنصة لضمان تحويل مستحقاتهم على حساباتهم البنكية بالسرعة المطلوبة.


ودعت المؤسسة المتقاعدين الراغبين في الحصول على سلفة تمكين اقتصادي المبادرة في الاتصال على مركز الاتصال الموحد 117117 الذي يعمل على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، والتقدم بطلب الاستفادة او التقدم بالطلب من خلال الحساب الشخصي على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة www.ssc.gov.jo.


 




 

 


 

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