صرف مليون دينار لمزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة - تفاصيل

الوكيل الاخباري - علم موقع الوكيل الاخباري أن مجلس الوزراء، قرر اليوم الأحد، صرف مليون دينار للمزارعين المتضررين من جفاف سد الوالة، وصرف تعويضات للمتضررين من آثار الحرائق الممتدة من جانب الاحتلال الإسرائيلي والتي أتت على نحو ١٥٠ دونم بمنطقة وادي الأردن في الأغوار الشمالية. اضافة اعلان





وكانت وزارة الزراعة قد خاطبت مجلس الوزراء بعد تكليف لجان مختصة بحصر الأضرار في الاغوار الشمالية وفي سد الوالة بضرورة تعويض المزارعين وتابعت الإجراءات الخاصة بذلك وقد وافق مجلس الوزراء على صرف التعويضات من صندوق المخاطر الزراعية.



وسيتم صرف التعويضات للمزارعين المتضررين خلال الأسبوع القادم.



وقالت الزراعة إن الحكومة تعي حجم الخسائر على المزارعين وحتى يتسنى للمزارعين استمرارية القطاع الزراعي وتخفيف آثار الأضرار عليه.



وأكدت الوزارة أن الحكومة تتابع عبر الأطر الدبلوماسية العمل على تحصيل كلف الأضرار من الاحتلال الإسرائيلي.



وأشارت في تصريحات سابقة إلى أنه سيتم تعويض نحو 2000 دونم من المزارع المتضررة من جفاف سد الوالة.



وأتى حريق كبير مصدره الاحتلال الإسرائيلي، حزيران الماضي، على نحو 150 دونما مزروعة بالقمح والحمضيات في وادي الأردن ملحقا أضرارا كبيرة بالمزارعين ومحاصيلهم.



وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بالموافقة على القانون المعدل لقانون صندوق إدارة صندوق المخاطر الزراعية 2021، في آذار الماضي.



وبحسب نص الإرادة فإنه يعمل بالقانون المعدل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.