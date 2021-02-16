صرف 317,5 مليون دينار لصندوق الإسكان العسكري

الوكيل الإخباري -أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الثلاثاء، تفاصيل برنامج "رفاق السلاح"، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجهات المعنية للمباشرة بتنفيذه.

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وأشرف على إعداد برنامج "رفاق السلاح"، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأعلنت خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، توجهها لصرف 317.5 مليون دينار لصندوق الإسكان العسكري خلال شهر يستفيد منها 21 ألف منتسب.



ويتضمن البرنامج 5 محاور، هي (تسريع صرف قروض الإسكان العسكري، شمول المتقاعدين العسكريين بخدمات صندوق الائتمان العسكري، إطلاق برنامج منافع وخصومات وتقسيط ومكافآت، استحداث دورات تدريبية وتوجيهية لضباط الصف قبل التقاعد، وإنشاء مسارات خاصة للعسكريين العاملين والمتقاعدين في الدوائر الحكومية".



المحور الأول، يتضمن صرف 438 مليون دينار للإسكان العسكري لتخفيض مدة الانتظار، مما يتيح استفادة 27 ألفا من أفراد وضباط الصف في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في عام 2021 مقارنة مع 6600 مستفيد في عام 2020 بفائدة صفرية، واستفادة 1100 من ضباط القوات المسلحة والأمن العام في عام 2021 بفائدة صفرية.



ويتضمن المحور الثاني؛ شمول المتقاعدين العسكريين بخدمات صندوق الائتمان العسكري من خلال إنشاء نافذة تمويلية لهم بنسب مرابحة مدعومة، تتضمن المرحلة الأولى التمويلات الشخصية والمشاريع الإنتاجية، والادخار والاستثمار والخدمات المصرفية، والمرحلة الثانية حلول عقارية وهيكلة المديونيات، وتمويل مشاريع متوسطة وصغيرة في المرحلة الثالثة.



ويشمل المحور الثالث، إطلاق برنامج منافع وخصومات من خلال إطلاق برنامج عروض تجارية وخدمية للعسكريين العاملين والمتقاعدين ضمن شبكة قطاعات مختلفة، تتضمن خصومات نقدية، إتاحة تطبيق ذكي مرتبط ببرنامج مكافآت بالنقاط، التقسيط بالسعر النقدي، والدفع الإلكتروني.



أما المحور الرابع، فيتضمن إنشاء مسارات خاصة للمتقاعدين العسكريين في الدوائر الحكومية ابتداءً من مكاتب الأحوال المدنية، ومديريات الترخيص، لتشمل دوائر أوسع في المستقبل، ولتكون مبادرة يحتذى بها في القطاع الخاص، ابتداء من دائرة الأراضي والمساحة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إدارة الترخيص والسواقين، مطار الملكة علياء الدولي، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والخدمات الطبية الملكية.



ويشمل المحور الأخير، إلحاق الأفراد وضباط الصف من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بدورات تدريبية وتوجيهية قبل الإحالة على التقاعد تهدف إلى تهيئتهم وتمكينهم بعد التقاعد، حيث تكون مدة الدورة 8 أسابيع، تتضمن متطلبات سوق العمل، التدريب والتأهيل المهني، الثقافة المصرفية، إدارة المشاريع الإنتاجية، ومصادر تمويل مشاريع التشغيل الذاتي.



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