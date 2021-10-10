صرف 38 مليون دينار من خلال بطاقة الأسرة

الوكيل الاخباري– قال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إن دائرة قاضي القضاة أصدرت ما يقارب 12724 بطاقة أسرة الكترونية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي، وذلك لتمكين المحكوم لهم في القضايا الشرعية من استلام المبالغ المحكوم بها دون الحاجة لمراجعة المحاكم في جميع محافظات المملكة.



وأكد الربطة، أن الدائرة تسعى من خلال تنفيذ المشاريع الواردة في خطتها الاستراتيجية الى تطوير منظومة العمل لديها وتحديث الية تقديم الخدمات، وتوظيف الحلول الرقمية في سبيل اتاحة الخدمات لمتلقيها وتمكينهم من الوصول اليها بكل سهولة ويسر، وان هذه الاجراءات اصبحت ضرورة في ظل الارتفاع الكبير في معدل الطلب على الخدمات نتيجة زيادة أعداد المواطنين والمقيمين واللاجئين.



وبين انه تم صرف (38163828) دينارا للمحكوم لهم بواسطة (بطاقة الأسرة) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني، وذلك من خلال (64037) بطاقة أسرة الكترونية تم صرفها للمحكوم لهم من خلال المحاكم الشرعية ودون الحاجة لمراجعة فروع البنك، فيما وصل مجموع المبالغ التي تم دفعها من قبل المحكوم عليهم من خلال خدمة (أي فواتيركم) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ما يقارب (25372302) دينار أردني، وبواقع (242314) حركة دفع.



ودعا الربطة، المحكوم عليهم بمبالغ مالية بدفع ما يترتب عليهم من خلال بوابة الدفع الالكتروني (أي فواتيركم)، لافتا الى أن الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة.



كما دعا المحكوم لهم بالمسارعة في استلام بطاقة الاسرة الالكترونية، حيث سيتم التوقف عن تقديم خدمات القبض والصرف على الصندوق واستبدالها بالوسائل الالكترونية بشكل كامل خلال فترة قصيرة.



يذكر ان دائرة قاضي القضاة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تعمل على التحول الرقمي الكامل في خدماتها، حيث انجزت مشروع اعادة هندسة (158) خدمة، فيما تعمل حاليا على مشاريع برمجة وتطوير الخدمات.

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