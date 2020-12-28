صرف 50% من أجور العاملين بهذا القطاع

الوكيل الاخباري- قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أنه وبعد التنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فإن المنشآت العاملة في رياض الأطفال في القطاع الخاص تُعتبر من الجهات المستفيدة من برنامج استدامة الذي تم إقراره بموجب أمر الدفاع رقم 24 لسنة 2020 وذلك لكون تلك المنشآت غير مصرّح لها بالعمل، وعليه سيتم دفع 50% من أجور العاملين فيها من مخصصات البرنامج على أن لا يقل ما يخصص للعامل عن 220 دينار ولا يزيد عن 500 دينار ولمدة ستة شهور تبدأ من الأول من شهر كانون الأول الحالي وتنتهي في نهاية شهر أيار من العام القادم 2021.

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وأضاف النعيمي في تصريح له اليوم الإثنين أن برنامج استدامة سيساهم بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن العاملين في تلك المنشآت وذلك لأول 1000 دينار من الأجر الخاضع للاقتطاع.



وبيّن أنه قد تمّ شمول المدارس الأساسية الخاصّة ( من الصف الأول ولغاية السادس) ضمن مجموعة المنشآت الأكثر تضرّرًا بالجائحة، حيث سيُخصَّص لكل عامل فيها 75% من أجره الاعتيادي بحيث يتحمل البرنامج دفع نسبة 50% وبحدٍّ أعلى 500 دينار من الأجر ويتحمل صاحب العمل النسبة المتبقية، وإذا قلّ ما يُصرف للعامل عن 220 دينار سيتحمّل البرنامج دفع الفروقات.



وأوضح الوزير أنه بإمكان المدارس الأساسية والثانوية الخاصة( من الصف السابع ولغاية الثاني عشر) التقدم بطلب الاستفادة من البرنامج مع إرفاق المعززات التي تدل على تأثرها بالجائحة على أن تتقدم تلك المدارس بتعهد بخصم 15% من الرسوم السنوية الإجمالية لجميع الطلبة وبغض النظر عن اية خصومات سابقة.



