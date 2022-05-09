الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة: ارتفاع اسعار المحروقات عالمياً

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الكلى

وزير الطاقة السعودي: الفجوة بين أسعار الخام والوقود تبلغ نحو 60%

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن رسوم الاستعلام الائتماني

التربية تحدد موعد بدء الامتحانات التجريبية للتوجيهي

حجاوي: كورونا لم تنتهي بعد

تنويه من هيئة الاتصالات للراغبين بالسفر خارج المملكة

حماية المستهلك للصناعة والتجارة: الدجاج ما زال غير متوفر في الاسواق

الإثنين، 09-05-2022 01:44 م

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة وممارسة الأعمال.

اضافة اعلان


وأحال المجلس مشروع القانون بصفة الاستعجال إلى ديوان التَّشريع والرأي لمناقشته، ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال الأيَّام المقبلة لإقراره وإحالته إلى مجلس النوَّاب وفقاً لأحكام الدستور.


ويهدف مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة وممارسة الأعمال إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.


كما يهدف مشروع القانون إلى القضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار، وتحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد؛ بما يسهم في تعزيز دور الحكومة بتنظيم وتمكين البيئة الاستثماريَّة، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، وذلك بتوحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.


وبموجب مشروع القانون سيتم تبني معايير واجراءات موحدة وسريعة لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الانشطة الاقتصادية وتوحيد المرجعيات وازالة التقاطعات والتعقيدات وتحديد الادوار والمهام المطلوبة من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بما يضمن تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بممارسة الاعمال .


ولغايات ايلاء خدمات ما بعد الاستثمار ومتابعة شؤون المستثمرين الاهمية القصوى ينص مشروع القانون على انشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الانشطة الاقتصادية تعمل على توحيد شهادات التسجيل ورخص المهن والرخص القطاعية وضمن نافذة واحدة بحيث تستبدل كافة الوثائق والرخص الحالية برخصة واحدة جديدة تمنح بطريقة سريعة ومبسطة تتيح للمستثمرين الشروع بممارسة الاعمال فورا.


وبموجب مشروع القانون يتم ايجاد مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية بما يضمن الموضوعية والعدالة لإجراءات التفتيش وضمان تطبيقها بكل حياد وازالة جميع حالات التضارب والتناقض والتكرار بين متطلبات واجراءات وانشطة الرقابة والتفتيش المعتمدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
279423925_360865726075139_8398975288873287890_n

إقرار نظام يسهم بتوفير فرص العمل وتنويع الدخل القومي

qqqqq

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

صادرات

مطالبة بدعم المصدّرين واستحداث مظلة رسمية لهم

كورونا 5

المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الكلى

البنك المركزي (3)

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن رسوم الاستعلام الائتماني

main_image6278e0a6a2406

وفاة وإصابتان بحادث تصادم في السلط

أخبار متعلقة
1645700841989

رئيس الوزراء: الملك سيكون بيننا خلال أيام معدودة

M63A2483

الخصاونة: لجنة للنظر بشكاوى موظفي الجمارك المحالين للتقاعد

0L5A0349

الخصاونة: عينان حمراوتان في مواجهة غلاء الأسعار

مبنى رئاسة الوزراء

خلود العبَّأدي أميناً عامَّاً لوزارة العدل

5

الخصاونة يتمنى الشفاء للملك

M63A2517

الخصاونة ينعى وزير الخارجية الأسبق حازم نسيبة