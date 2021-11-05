صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - يؤدي المصلون عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة؛ تضرعا لله تعالى بسبب الانحباس المطري.

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وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، قد دعا المواطنين للمشاركة في صلاة الاستسقاء في ظل الانحباس المطري الذي تشهده المملكة، مع المراعاة الإجراءات الصحية اللازمة أثناء الصلاة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقال الخلايلة في بيان صحفي الأربعاء، إنه عمم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء لإقامة صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة نظرا للانحباس المطري.



وحث الخلايلة المواطنين على الاستعداد لهذه الصلاة بالتوبة والاستغفار والعمل على إصلاح ذات البين اقتداء بالسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف.

وأكد خطباء المساجد في وقت سابق، أهمية إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء، والتضرع لله تعالى من خلال الدعاء والاستغفار والتوبة طلبا منه إنزال الغيث؛ رحمة بعباده وبجميع المخلوقات.

وأشاروا إلى أن المعاصي والذنوب تمنع نزول الغيث، وهذا يتطلب تجديد التوبة، والرجوع لله تعالى، والندم على الذنوب، وعدم العودة لها، وإعادة الحقوق لأصحابها، والكف عن الغيبة والنميمة بين الناس؛ لأن ذلك كله يمنع الغيث، والله غفور رحيم بعباده.

