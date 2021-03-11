الخميس 11-03-2021
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وفق وزير الأوقاف

صلاة الجماعة أثناء الحظر يعتبر خرقا لأوامر الدفاع

قال
الدكتور محمد الخلايلة


الوكيل الإخباري - أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الخروج لآداء الصلوات التي تقع ضمن ساعات الحظر الليلي "صلاة الجماعة" ، لايمكن تأديتها لان ذلك يعتبر "خرقا" لأوامر الدفاع.

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ودعا الخلايلة ، الخميس ، خلال تصريحات صحفية، الى الالتزام بالتعليمات وأوقات الحظر الليلي.


وحول صلاة التراويح بين أنها ستبحث في وقتها، وأن الإجراءات الحالية مؤقتة وسيتم اعادة النظر بها نهاية الشهر الجاري، وسيتم اتخاذ قرارات جديدة بداية الشهر المقبل، وفقا للوضع الوبائي.

 

 

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