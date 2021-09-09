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الخميس، 09-09-2021 02:49 م

صلح جزاء عمان تستمع لشهادة 12 خبيرا بقضية مستشفى السلط

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الوكيل الاخباري- أنهت محكمة صلح جزاء عمان استماعها لشهادة 12 خبيرا بقضية نفاذ مادة الأكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط.

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وبقيت شهادة خبيرين من المتوقع أن تستمع لهما المحكمة في جلسة ستعقدها بداية الأسبوع المقبل، ليصبح بذلك عدد الخبراء الذين استمعت لهم في القضية 14 خبيرا.


وعقدت المحكمة، اليوم الخميس جلستها العلنية رقم 29، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، استمعت خلالها لشهادة خبيرين يعملان في مستشفى الجامعة الأردنية، أحدهما بالغازات الطبية، والآخر بالميكانيك.


واستمرت المحكمة في الاستماع لشهادة الخبيرين لحوالي 7 ساعات، وأجابا عن أسئلة المحكمة ووكلاء الدفاع والمدعي العام.


وأصبح عدد الخبراء المستمع إليهم من قبل المحكمة في ملف القضية 12 خبيرا، وبقي خبيران ستستمع لهما يوم الأحد المقبل في الجلسة العلنية رقم 30.


وتختتم المحكمة في جلستها المقبلة الاستماع لشهود النيابة العامة الذين بلغ عددهم 66 شاهدا.


وأضافت المحكمة حالة وفاة جديدة لملف القضية التي بدأ النظر فيها بداية شهر نيسان من العام الحالي 2021.


وبلغ عدد الوفيات في الحادثة 10 مواطنين ، وأسندت تهمة التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات لــ 13 شخصا جرى توقيفهم بداية أحداث القضية لمدة شهر كامل، وأخلت المحكمة سبيلهم بعد انتهاء المدة القانونية للتوقيف.


ونفذت مادة الأكسجين من الخزانات التابعة لمستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط منتصف شهر آذار الماضي وتسبب بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصا من بينهم مسؤولون في وزارة الصحة.

 

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