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الأربعاء، 15-12-2021 01:18 م

صلح عشائري ينهي معاناة 40 عائلة في الكرك

الكرك


الوكيل الإخباري - قال محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، إن صلحا عشائريا تم مساء أمس الثلاثاء ببلدة "محي" في الكرك، أثمر عن عودة 40 عائلة يبلغ عدد أفرادها 120 شخصا إلى منازلهم.

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وأضاف الفايز، إن مجموع الأشخاص الذين أعيدوا الى منازلهم منذ بدء تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية بلغ 375 شخصا من مختلف مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لإعادة وحل 4 قضايا عشائرية عالقة.


وأكد تمسك المجتمع الأردني بالقيم الأصيلة وعلى رأسها التسامح والصفح، مشيرا الى دور كافة الجهات الرسمية والشعبية بتحمل مسؤولية تكريس نهج وضع حد للجلوات العشائرية وما يترتب عليها من آثار سلبية تلحق بعشرات الأسر من مختلف الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية.


ولفت إلى تطبيق القانون على الجميع هو ضمانة لحفظ الأمن والحقوق.


 




 

 


 

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