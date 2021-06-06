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الأحد، 06-06-2021 02:04 م

صُلح عمَّان: الاستماع لشهادة 9 خبراء بقضية مستشفى السَّلط خلال الجلسات المقبلة

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الوكيل الإخباري- انهت محكمة صُلح جزاء عمَّان، جلستها العلنية رقم 20 في قضية نفاذ مادة الأكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السَّلط، وستستمع في جلساتها المقبلة إلى شهادة 9 خبراء في القضية.

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وعقدت المحكمة اليوم الاحد، جلستها العلنية برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات، واستمعت فيها لشهادة طبيب متخصِّص في التَّخدير يعمل في المستشفى، أكد انَّ الاكسجين انقطع من مصدره الرئيسي صباح يوم الحادثة 13 آذار الماضي.


ورفعت المحكمة جلستها إلى يوم الخميس المقبل، لاستكمال الاستماع لشهود النِّيابة العامة والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 49 شاهدًا، بالإضافة إلى 9 خبراء في القضية، ليصل عدد المستمع إليهم بشكل كامل 66 شخصًا.


واستمعت المحكمة حتى الآن إلى 35 شاهد نيابة عامة، وستستمع إلى شهود سيقدمهم أيضا وكلاء الدِّفاع عن المشتكى عليهم في القضية.


وقرَّرت المحكمة في جلستها السَّابقة إضافة التَّسبب بالوفاة مكرر 8 مرات بدلا من 7 مرات في القضية بعد تحويلها من النيابة العامة.


وتعود أحداث قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط إلى منتصف شهر آذار الماضي، حيث توفي 8 مواطنين بسببها، وأوقفت النيابة العامة 13 متهما على ذمة القضية، وأفرجت عنهم المحكمة بعد انقضاء مدة توقيفهم والبالغة شهرا كاملا.

 




 

 


 

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