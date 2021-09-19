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الأحد، 19-09-2021 03:27 م

صُلح عمَّان تستمع لشهادة مدير عام بقضية اختلاس 13 مليون دينار من صندوق البريد

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الوكيل الاخباري - استمعت الهيئة القضائية التاسعة، المختصة بالنَّظر في جنايات الفساد بمحكمة صلح جزاء عمان، إلى شاهد جديد في قضية اختلاس 13 مليون دينار من صندوق توفير البريد، والتي يُحاكم بها 6 أشخاص، بينهم مدير عام سابق.

وعقدت الهيئة، اليوم الأحد، جلسة علنية، وحضرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، وحضور 5 من المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم، بينما قرَّرت إجراء محاكمة غيابية للمتهم السَّادس.

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