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الأحد، 24-10-2021 01:54 م

صلح عمان تستمع لـ 9 شهود دفاع عن المتهمين بقضية مستشفى السَّلط

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الوكيل الاخباري- استمعت محكمة صُلح جزاء عمَّان، لتسعة شهود قدمهم وكلاء الدِّفاع عن المتَّهمين بقضية نفاد مادة الاكسجين من أقسام مرضى فيروس كورونا، في مستشفى الحُسين الحكومي بمدينة السَّلط، والتي راح ضحيتها 10 مواطنين أردنيين.اضافة اعلان


وعقدت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في القضية، جلستها العلنية رقم 38، الأحد، برئاسة القاضي عُدي الفريحات، وأمهلت وكلاء الدِّفاع حتى الجلسة المقبلة لاستكمال بقية شهود الدِّفاع.

ويصبح عدد الشهود الكلي الذين استمعت المحكمة لهم حتى الآن 75 شاهدًا بينهم 66 شاهدًا قدَّمتهم النيابة العامة، و9 شهود قدمهم وكلاء الدِّفاع عن المتَّهمين.

وأعلمت المحكمة وكلاء الدِّفاع عن المتَّهمين في الجلسة الماضية، بأن يكون عدد الشهود في كلِّ جلسة مقبلة هو 11 شاهدًا للوكلاء مجتمعين وبمعدل شاهد واحد لكل مشتكى عليه.

وأنهت المحكمة مرحلة الاستماع لشهود النيابة العامة الذين بلغ عددهم 66 شاهدًا، من بينهم، وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات، ومسؤولون وأطباء شرعيون وخبراء.

وأكد المدّعي العام ثائر نصَّار للمحكمة أنَّ أغلب الاعتراضات جاءت منصبة على عدم تعلق شهادة الشهود بوقائع الدَّعوى وعدم تعلق البينة الخطية والخبرة الفنية بموضوع واقعة الدَّعوى.

وتستمر مراحل محاكمة المتهمين في القضية بعد أن انتهت مراحل التَّحقيق والاستماع لشهود النيابة العامة، وقدَّم وكلاء الدِّفاع عن المتهمين بيناتهم الدِّفاعية، وردت النِّيابة العامة عليها وبدأت مرحلة الاستماع لشهود الدِّفاع عن المتَّهمين في القضية.

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