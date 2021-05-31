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الإثنين، 31-05-2021 05:32 م

صلح عمان تلزم 3 أكاديميين في جامعة حكومية بإعادة 15.3 ألف دينار

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الوكيل الاخباري - دانت محكمة صلح جزاء عمان، 3 أكاديميين في إحدى الجامعات الحكومية، بتهمة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وألزمتهم بإعادة مبلغ 15.3 ألف دينار لخزينة الجامعة.
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وعقدت المحكمة، الاثنين، جلستها الأخيرة في القضية، وسينتقل القرار إلى محكمة الاستئناف في مرحلة قضائية ثانية لتحقيق أعلى درجات العدالة بين أطراف النزاع.

وجاء في بينات القضية، أن الجامعة الحكومية قررت افتتاح قسم لتعليم صيانة السيارات العاملة على الكهرباء، وبناء على ذلك جرت الموافقة على شراء أربع سيارات، اثنتان منها للعمل، واثنتان للمحاكاة، إلا أنه تبين وجود مشكلة بفحص بعضهن ما شكل خلافا للأسعار المدفوعة.

 




 

 


 

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