صلح عمان تمنح متهمي قضية السلط 14 يوما لتقديم بيناتهم الدفاعية

الوكيل الاخباري– منحت محكمة صلح جزاء عمان المتهمين بقضية نفاذ مادة الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي، مهلة 14 يوما لتقديم بيناتهم الدفاعية، وهي المدة المنصوص عليها قانونا.



وعقدت المحكمة، اليوم الأحد، جلستها العلنية رقم 34 في القضية، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، ووافقت على طلب وكلاء الدفاع استمهالهم من أجل تقديم بيناتهم الدفاعية، وقررت المحكمة إجابة طلبهم.



وقدم المتهمون الـ 13 إفاداتهم الدفاعية بعد أن أمهلتهم المحكمة في الجلسة السابقة 3 أيام لتقديمها.



وأنهت المحكمة، خلال الجلسات السابقة، استماعها لـ 66 شاهدا قدمتهم النيابة العامة كان من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات، وعدد من الخبراء والأطباء الشرعيين، وبدأت مرحلة الاستماع إفادات المتهمين وانتظار بيناتهم الدفاعية.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا تهمة التسبب بالوفاة مكرر عشر مرات، إلا أنهم قالوا للمحكمة في أول جلسة لها بأنهم غير مذنبين.



وكانت مادة الأكسجين انقطعت فجأة عن أقسام المصابين بفيروس كورونا المستجد منتصف شهر آذار الماضي، وتسبب ذلك بوفاة عشرة مواطنين أردنيين.

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