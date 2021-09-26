الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

روسيا: توقف وحدة لتوليد الطاقة في محطة كهروذرية عن العمل

انطلاق ورشة تدريبية عن التربية الاعلامية في جامعة آل البيت

حبس وزير المالية الجزائري الأسبق

إطلاق برنامج للرعاية الوالدية في الأغوار الشمالية

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

المجلس الطبي يوضح بشأن اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني

الامن العام يحذر السائقين في عمان

وزير الصحة : مستشفى العبدلي من المشاريع التي تعزز مكانة الأردن

الملك: القطاع الطبي بالاردن يتمتع بسمعة طيبة

الجيش : القبض على متسلل حاول تهريب كمية من المخدرات للأردن

الأحد، 26-09-2021 03:24 م

صلح عمان تمنح متهمي قضية السلط 14 يوما لتقديم بيناتهم الدفاعية

666-6-634x315-1


الوكيل الاخباري– منحت محكمة صلح جزاء عمان المتهمين بقضية نفاذ مادة الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي، مهلة 14 يوما لتقديم بيناتهم الدفاعية، وهي المدة المنصوص عليها قانونا.

وعقدت المحكمة، اليوم الأحد، جلستها العلنية رقم 34 في القضية، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، ووافقت على طلب وكلاء الدفاع استمهالهم من أجل تقديم بيناتهم الدفاعية، وقررت المحكمة إجابة طلبهم.

وقدم المتهمون الـ 13 إفاداتهم الدفاعية بعد أن أمهلتهم المحكمة في الجلسة السابقة 3 أيام لتقديمها.

وأنهت المحكمة، خلال الجلسات السابقة، استماعها لـ 66 شاهدا قدمتهم النيابة العامة كان من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات، وعدد من الخبراء والأطباء الشرعيين، وبدأت مرحلة الاستماع إفادات المتهمين وانتظار بيناتهم الدفاعية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا تهمة التسبب بالوفاة مكرر عشر مرات، إلا أنهم قالوا للمحكمة في أول جلسة لها بأنهم غير مذنبين.

وكانت مادة الأكسجين انقطعت فجأة عن أقسام المصابين بفيروس كورونا المستجد منتصف شهر آذار الماضي، وتسبب ذلك بوفاة عشرة مواطنين أردنيين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

انطلاق ورشة تدريبية عن التربية الاعلامية في جامعة آل البيت

9202122171335623107972

إطلاق برنامج للرعاية الوالدية في الأغوار الشمالية

9202121195531583413506

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

f

المجلس الطبي يوضح بشأن اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني

fff

الامن العام يحذر السائقين في عمان

9202122204653566983418

وزير الصحة : مستشفى العبدلي من المشاريع التي تعزز مكانة الأردن

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_31006_724de7edf4b-7490-425c-9c91-847e28ab3f54

لجنة الأوبئةلـ الوكيل: اصابة الرضيع بفيروس كورونا واردة

6016b0120de9c

النيابة الجمركية تسمح بدخول موظفيها لسجل الصناعة والتجارة المركزي

720211144126620936007

حريق محدود في مستشفى السلط

920219145227998437165

النيابة العامة تختتم بيِّناتها في قضية مستشفى السَّلط الحكومي

187144936_5351325484942832_3806518422556667877_n

للمره الثامنه الأردنيه للطيران تجدد شهادة الايوسا العالميه دون تحفظات

unnamed

صلح جزاء عمان تستمع لشهادة 12 خبيرا بقضية مستشفى السلط