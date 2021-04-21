صناعة إربد : تحرير 26 مخالفة في الأسبوع الأول من رمضان

الوكيل الإخباري - ضبطت فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 26 مخالفة، أغلبها يتعلق بعدم وضع لوائح سعرية واضحة.

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وقال مدير المديرية رائد الخصاونة ،اليوم الأربعاء إن 26 مخالفة جرى تحريرها منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهاية أمس الثلاثاء، منها ثلاث مخالفات لأفراد خالفوا أوامر الدفاع بعدم ارتداء الكمامة أثناء التسوق، وثلاث مخالفات بسبب تجاوز السقوف السعرية المحددة لبعض أصناف المواد التموينية كالزيوت النباتية والسكر والدجاج.



وأضاف الخصاونة أن 20 مخالفة من مجموع هذه المخلفات تعلقت بعدم وضع لوائح سعرية واضحة أمام المستهلك، لافتا إلى تحويل جميع المخالفات للمحكمة المختصة مباشرة.



وأشار إلى أن مستوى الالتزام بالسقوف السعرية ووضع لوائح الأسعار والالتزام بأحكام قانون الدفاع والأوامر الصادرة عنه كان مرتفعا، ويؤشر على حالة من الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والأوامر والتعليمات الناظمة للأسواق من طرفي المعادلة التاجر والمستهلك.



وأكد أن المواد التموينية والرمضانية متوفرة بكميات كبيرة وكافية ما انعكس على الأسعار انخفاضا لافتا خلال الأيام الماضية.



ونوه إلى الحركة الشرائية في أسواق إربد ما زالت تتسم بالنشاط رغم انقضاء أسبوع من الشهر الكريم، مبينا أن فرق وكوادر الرقابة والتفتيش في المديرية تعمل من التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء على فترتين، فيما خصصت المديرية فريقا للتفتيش والرقابة على المنشآت المصرح لها بتقديم خدمات التوصيل كالمطاعم والحلويات.





وأوضح أن أسعار الخضار والفواكه شهدت انخفاضا متتاليا خلال الايام الماضية لاسيما في بعض الأصناف التي شهدت ارتفاعا خلال الأيام الثلاثة الاولى من شهر رمضان كالخيار والفلفل والليمون والبندورة.