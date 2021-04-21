الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رواتب متقاعدي الضمان في البنوك غدا

ثلاثينية برئة واحدة وتعاني السرطان تناشد بتوفير الأكسجين

فلسطين تشيد بدور الأردن في مواجهة تهجير أهالي الشيخ جراح

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

توقعات بسفر نصف مليون روسي للمنتجعات المصرية

صرف رواتب موظفي القطاع العام غدا

نقابة الألبسة :ركود في القطاع بسبب الحظر الجزئي

الهند تسجل أعلى معدلات قياسية يومية في ضحايا كورونا

توجـه لتقليص ساعات الحظر الجزئي

الأربعاء، 21-04-2021 02:31 م

صناعة إربد : تحرير 26 مخالفة في الأسبوع الأول من رمضان

اربد


الوكيل الإخباري - ضبطت فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 26 مخالفة، أغلبها يتعلق بعدم وضع لوائح سعرية واضحة.

اضافة اعلان

وقال مدير المديرية رائد الخصاونة ،اليوم الأربعاء إن 26 مخالفة جرى تحريرها منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهاية أمس الثلاثاء، منها ثلاث مخالفات لأفراد خالفوا أوامر الدفاع بعدم ارتداء الكمامة أثناء التسوق، وثلاث مخالفات بسبب تجاوز السقوف السعرية المحددة لبعض أصناف المواد التموينية كالزيوت النباتية والسكر والدجاج.


وأضاف الخصاونة أن 20 مخالفة من مجموع هذه المخلفات تعلقت بعدم وضع لوائح سعرية واضحة أمام المستهلك، لافتا إلى تحويل جميع المخالفات للمحكمة المختصة مباشرة.


وأشار إلى أن مستوى الالتزام بالسقوف السعرية ووضع لوائح الأسعار والالتزام بأحكام قانون الدفاع والأوامر الصادرة عنه كان مرتفعا، ويؤشر على حالة من الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والأوامر والتعليمات الناظمة للأسواق من طرفي المعادلة التاجر والمستهلك.


وأكد أن المواد التموينية والرمضانية متوفرة بكميات كبيرة وكافية ما انعكس على الأسعار انخفاضا لافتا خلال الأيام الماضية.


ونوه إلى الحركة الشرائية في أسواق إربد ما زالت تتسم بالنشاط رغم انقضاء أسبوع من الشهر الكريم، مبينا أن فرق وكوادر الرقابة والتفتيش في المديرية تعمل من التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء على فترتين، فيما خصصت المديرية فريقا للتفتيش والرقابة على المنشآت المصرح لها بتقديم خدمات التوصيل كالمطاعم والحلويات.


وأوضح أن أسعار الخضار والفواكه شهدت انخفاضا متتاليا خلال الايام الماضية لاسيما في بعض الأصناف التي شهدت ارتفاعا خلال الأيام الثلاثة الاولى من شهر رمضان كالخيار والفلفل والليمون والبندورة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ص

رواتب متقاعدي الضمان في البنوك غدا

نقابة الصحفين

نقيب الصحفيين يعلن استقالته

فلسطين

فلسطين تشيد بدور الأردن في مواجهة تهجير أهالي الشيخ جراح

غدا

صرف رواتب موظفي القطاع العام غدا

اسواق ليلا

نقابة الألبسة :ركود في القطاع بسبب الحظر الجزئي

الغ

توجـه لتقليص ساعات الحظر الجزئي

أخبار متعلقة
الدجاج

حماية المستهلك تطالب السماح باستيراد الدجاج في رمضان

اغلاق-محلات1

تحرير 40 مخالفة لمنشآت و142 لأفراد خلال أسبوع

2b46c4e1-fa81-464b-9c1c-d67ce22a3f7e

الخصاونة : لولا الإجراءات التي تمّ اتخاذها لتضاعفت اعداد الإصابات والوفيات بكورونا

ههه

الخصاونة : ما زلنا في وضع حرج

320212921557704014196

مطالب بتقليص ساعات الحظر الجزئي في رمضان

3202124175424772353822

هل تسمح الحكومة بإقامة الصلاوات يوم الجمعة وخلال رمضان بالمساجد ؟