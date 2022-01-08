السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

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"الصناعات الجلدية والمحيكات" يستحوذ على أكثر من 1.11 مليار دولار من مجموع صادرات اربد

صناعة إربد تصدر شهادات منشأ بقيمة 1.2 مليار دولار العام الماضي

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السبت، 08-01-2022 11:14 م

صناعة إربد تصدر شهادات منشأ بقيمة 1.2 مليار دولار العام الماضي

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الوكيل الاخباري - ارتفعت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد العام الماضي الى 1.2 مليار دولار، مقارنة مع 982 مليون دولار في 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 24.4 بالمئة، وفق التقرير السنوي الصادر عن غرفة صناعة اربد.

وأظهر التقرير أن عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال العام الماضي بلغ 17847 شهادة مقارنة مع 14681 شهادة للعام 2020.

وقال رئيس غرفة الصناعة هاني ابو حسان، إن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات استحوذ على غالبية قيمة الصادرات برقم تجاوز 1.110 مليار دولار، وبنسبة نحو 93 بالمئة من مجموع الصادرات الكلي.

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