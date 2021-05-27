الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 07:48 م

صناعة اربد توضح حول خطأ استبدال اسم شارع الشهيد وصفي التل باخر في معاملاتها

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الوكيل الاخباري - اثار استبدال مديرية الصناعة والتجارة لمحافظة اربد اسم شارع الشهيد وصفي التل باسم اخر متداول يرتبط باسم احد المخابز الموجودة في الشارع في معاملاتها الرسمية استغرابا من قبل مواطنين وتجار وجهات معنية .
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بدوره اقر مدير المديرية رائد الخصاونة بظهور الاسم البديل للشارع في عدد من معاملات المديرية نظرا لعدم وجود دليل ارشادي معتمد بأسماء الشوارع وارقامها في المديرية.

واكد الخصاونة لوكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم ان المديرية ستعمل منذ دوام يوم السبت المقبل على توفير قاعدة معلومات كاملة عن مسميات شوارع اربد وارقامها بالتنسيق والتعاون مع البلدية وغرفتي الصناعة والتجارة لتلاشي حدوث مثل ذلك الامر مستقبلا.

 




 

 


 

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