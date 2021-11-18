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الخميس، 18-11-2021 09:17 ص

صناعة الأردن: الحكومة ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بداية العام المقبل

صادرات


الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير الخميس،  إن الحكومة ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص التعامل مع الصادرات الصناعية الأردنية اعتبارا من بداية العام المقبل.

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و بشأن طبيعة القرار قال الجغبير في تصريح لـ"المملكة"إن القرار  "يخول الحكومة التعامل مع كل الدول بمبدأ المعاملة بالمثل ونحن بالتنسيق مع الحكومة فإن الدول التي تضيق على الصادرات الأردنية سيجري تطبيق الإجراءات ذاتها معها".


"بعض الدول التي مصالحنا تقتضي غير ذلك يكون القرار لنا بشكل عام " وفق الجغبير


وكان القطاع الصناعي طالب الحكومة في 2019 بالاستمرار بإعادة مراجعة وتقييم جميع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والدول المختلفة، وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الصناعات الوطنية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية لأنه لا تنمية ولا نمو بدون دعم للقطاع الصناعي.


وأكّد القطاع الصناعي ضرورة أن تبنى العلاقات التجارية بين الأردن ومختلف دول العالم على أساس الربح المتبادل في العلاقة وألا تطغى أي اعتبارات أو هواجس على الهاجس الاقتصادي الذي هو أساس نهضة الأمم وتطورها ووجودها على الساحة الدولية، خصوصاً دول الإقليم التي طالما بنى الأردن معها علاقته على أساس التكامل لا التنافس.


 




 

 


 

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