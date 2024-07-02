"صناعة الأردن" تبحث تعزيز العلاقات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي

الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، مع رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بدر السعد، اليوم الثلاثاء، سبل عزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، واستكشاف آفاق استثمارية جديدة، بما يخدم الاقتصاد الأردني، خاصة القطاع الصناعي.

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وأكد الجغبير، أهمية الصندوق ودوره في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وأهمية القطاع الصناعي الأردني ومساهماته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وقدرته على قيادة وتحقيق النمو في الأردن خلال السنوات الماضية.



وقدم الجغبير تعريفا بدور غرفة صناعة الأردن كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل، مشيراً إلى الدور البارز الذي تلعبه الصناعة باعتبارها محرك التشغيل والنمو الاقتصادي في الأردن، والأقدر على قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي بمساهمته بنحو 45 بالمئة في الناتج المحلي، وتمتعه بقدرات تشغيلية، إذ تشكل العمالة في الصناعة ربع القوى العاملة في الأردن والتي تصل لأكثر من 268 ألف عامل وعاملة.



وبحث الطرفان سبل التعاون المشتركة وآلية دعم المشاريع الصناعية، حيث تم استعراض الفرص المتاحة لتوسيع نطاق الدعم المقدم من الصندوق للمشاريع الصناعية في الأردن، وناقشا كيفية تعزيز قدرات الشركات الصناعية الأردنية لزيادة إنتاجيتها وتوسيع نطاق عملها.



ويعد الصندوق رائداً في دعم المشاريع الاقتصادية وتعزيز نموها، باعتباره من أبرز المؤسسات الداعمة للمشاريع في الوطن العربي، لتمويل المشاريع التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من ازدهار الدول المستفيدة.



وقدم وفد الصندوق عرضاً حول استراتيجيته الجديدة التي تركز على تصور أكثر واقعية لدعم القطاع الخاص، وضرورة تعزيز شراكات حقيقية مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي لدعم وتمكين المشاريع التي لها مردود عالي، ورفع معدلات التشغيل خاصة للإناث.