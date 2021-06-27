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الأحد، 27-06-2021 02:38 م

صناعة الأردن: حريصون على تقديم لقاح كورونا للعاملين بالقطاع الصناعي

لقاح


الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير حرص القطاع الصناعي على تلقي جميع العاملين بالقطاع الصناعي مطعوم فيروس كورونا، مشيدا بإجراءات السلامة داخل المنشآت الصناعية لرفع مستوى الوقاية ضد الوباء.

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وحسب بيان صحفي لغرفة صناعة عمّان، أشاد الجغبير بالدور الكبير الذي يقوم به المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في إدارة حملة اعطاء المطعوم للعاملين بالمصانع في أماكن عملهم، للوصول إلى الصيف الآمن وفتح القطاعات والمنشآت الاقتصادية.


وأشاد أيضا بتعاون شركة المدن الصناعية والجمعيات المناطقية الصناعية في تسهيل عملية اعطاء المطعوم، موضحا أن انتهاء الوباء لن يكون إلا بتعاون الجميع.


مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب شهدت الأحد عملية تطعيم جماعي للعاملين في المصانع ضد فيروس كورونا بالتعاون بين شركة المدن الصناعية وغرف الصناعة وجمعية المستثمرين الأردنية.


 




 

 


 

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