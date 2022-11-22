صناعة الأردن: مستعدون لتلبية احتياجات قطر من الصناعات الغذائية بشكل سريع

الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، نمو الصادرات الغذائية الأردنية إلى دولة قطر 43% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

اضافة اعلان



وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم" إن هناك مؤشرات على تحقيق الصادرات الغذائية الأردنية نمواً إضافياً خلال الأشهر (أيلول وتشرين الأول وتشرين ثاني) من العام الحالي، حيث يعتبر الأردن والصناعات الغذائية الأردنية من الموردين الرئيسيين للسوق القطري.



وبين أن من أبرز الصادرات الأردنية لدولة قطر (الخضار والفواكة والتمور والمواد الغذائية المُصنعة من أجبان وألبان ولحوم ، والحلويات)، حيث نأمل في زيادة الاعتماد على المنتجات الأردنية خلال هذه الفترة التي تتزامن مع إقامة فعاليات بطولة كأس العام في دولة قطر.