صناعة الأردن: نتطلع لقطف ثمار مخرجات زيارة الملك لأميركا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن القطاع الخاص يتطلع بشغف كبير لقطف ثمار مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى الولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي.

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وقال الجغبير في بيان، إن "جلالة الملك يسعى دائما لترويج الفرص الأردنيّة في كافة دول العالم"، مؤكداً أن جهود جلالته يجب أن تترجم إلى فرص تساهم في تنمية بيئة الأعمال في المملكة.



ودعا القطاع الخاص للاستفادة من الآفاق المستقبلية للزيارات الملكية واستغلالها وتحويلها إلى فرص إنتاجية حيوية.



وأوضح الجغبير أن الأردن يرتبط باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمر الذي يعزز من تنافسية الصادرات الأردنية ويعطيها أفضلية في الولايات المتحدة.

وأعلن أن غرفة صناعة الأردن ستبحث سبل وآليات الاستفادة من الزيارة الملكية وتحويلها إلى فرص حقيقية تخدم زيادة الصادرات وتنافسية المنتج الأردني.

وشدد على أهمية توظيف الحالة السياسية المميزة بين الأردن والولايات المتحدة وتحويلها إلى فرص إنتاجية.



ويشار إلى أن صادرات الأردن للولايات المتحدة الأميركية شكلت نحو 25% من إجمالي صادرات المملكة الكلية خلال عام 2020.



وتتركز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية بالمواد النسيجية والأدوية والمنتجات المعدنية وآلات تكييف هواء والحلي والمجوهرات ومنتجات الصناعات الغذائية ومعدات النقل ومنتجات الحيوانات الحية.

