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الأحد، 03-10-2021 05:03 م

صناعة الأردن: ندعم إقامة صناعات تكاملية بين الأردن وفلسطين

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي يدعم إقامة صناعات تكاملية بين الأردن وفلسطين، لإخراج الاقتصاد الفلسطيني من سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المهندس الجغبير، خلالى حضوره، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون علمي بين المركز الوطني للتعبئة والتغليف (جوباك) والمركز الفلسطيني للتعبئة والتغليف (بال باك)، أن السوق الفلسطينية تعتبر واعدة للصناعات الأردنية، بفعل القرب الجغرافي وخصوصية العلاقة التي تجمع البلدين.

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