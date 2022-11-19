صناعة الأردنّ والتدريب المهنيّ تتّفقان على إدارة مشتركة لمراكز تدريب مهني

الوكيل الإخباري - وقعت غرفة صناعة الأردنّ اتّفاقيّة تعاون مع مؤسّسة التدريب المهنيّ، تهدف إلى المشاركة في إدارة العمليّة التدريبيّة.

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وبموجب الاتّفاقيّة، سيتمّ تصميم وتطوير وتنفيذ برامج تدريبيّة متخصّصة في قطاعات الصناعات البلاستيكيّة، و الكيماويّة، و الجلديّة والمحيكات، و منتجات الخبائز، و الصناعات الخشبيّة والأثاث، وبما يساهم في تلبية متطلّباتها من خلال المشاركة بتدريب وتشغيل المتدرّبين وتوفير فرص العمل الملائمة لهم.



وقع الاتّفاقيّة اليوم السبت، مدير عامّ مؤسّسة التدريب المهنيّ المهندس أحمد مفلح الغرايبة ورئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان المهندس فتحي الجغبير.



وأشاد الجغبير بالشراكة الدائمة مع مؤسّسة التدريب المهنيّ ودورها في تعزيز الفرص والخدمات التدريبيّة في المحافظات كافة.



وأكّد سعي الغرفة إلى دعم القطاع الصناعيّ انسجاماً مع مساعيها الحثيثة لتعزيز تنافسيّة القطاع وأهمّيّة عنصر العمل في العمليّة الإنتاجيّة، إلى جانب مسؤوليّة الغرفة تجاه الوطن وتنمية اقتصاده والمساهمة في تشغيل الشباب الأردنيّ والحدّ من البطالة.