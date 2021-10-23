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السبت، 23-10-2021 11:56 ص

صناعة الأردن و’المخلصون’:مذكرة تفاهم لدعم انسياب حركة الصادرات

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الوكيل الإخباري– بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير مع نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة آليات التعاون المشترك لدعم حركة التخليص بحيث تنعكس إيجابا على زيادة حجم الصادرات الوطنية.

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واتفق الطرفان على ابرام مذكرة تفاهم لدعم جهود انسياب حركة الصادرات الصناعية والواردات من المواد الاولية من والى المملكة.


وقال المهندس الجغبير في التصريح الصحافي الذي أصدره اليوم، إن شركات التخليص تقوم بدور اقتصادي واستثماري كبيرين، الامر الذي يحتم بحث المعيقات والتحديات التي تواجه عملها.


وأشار المهندس الجغبير إلى أن دعم القطاعات المساندة والمرتبطة بالقطاع الصناعي ينعكس إيجابا على نمو الصادرات الوطنية، لافتا الى ان قطاع التخليص له دور رئيسي ومعزز للقطاع الصناعي.


وبدوره، أشاد ابوعاقولة بدور غرف الصناعة بدعم القطاعات المساندة للقطاع الصناعي، منوها الى ان قطاع التخليص جزء رئيسي في العملية الإنتاجية والتسويقية، وابدى تعاونه مع غرف الصناعة في كافة القضايا المشتركة.

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