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الخميس، 15-12-2022 04:51 م

صناعة الزرقاء تعقد لقاء للتعريف بصندوق الدعم

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الوكيل الإخباري - عقدت غرفة صناعة الزرقاء، اليوم الخميس، لقاءً حول التعريف بصندوق دعم الصناعة والبرامج التي يقدمها للقطاع الصناعي.

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وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتموين، دانا الزعبي، خلال اللقاء، إن الصندوق يتضمن برامج دعم فعالة للقطاع الصناعي، حيث تم تصميم برامج الصندوق لتشمل المنشآت الصناعية كافة في جميع القطاعات الصناعية الرئيسية، مبينة أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات المهمة على مستوى الاقتصاد الوطني والتي تتطلب الدعم المتواصل، بهدف تعزيز تنافسيته بما يتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أفرزت آليات واضحة لدعم الصناعة الوطنية.


وأضافت الزعبي أن السياسة الصناعية للوزارة تركز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة جنباً إلى جنب مع القطاعات الأخرى، مؤكدة أن الوزارة بصدد وضع استراتيجيات خاصة بالتصدير والتجارة الإلكترونية، من خلال تطوير التشريعات وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية في مجالات التسويق الإلكتروني.

 




 

 


 

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