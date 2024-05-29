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الأربعاء، 29-05-2024 02:37 م

صناعة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليمن

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، مع سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور جلال فقيرة، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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وبحسب بيان اليوم الأربعاء، قال الجغبير، خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، والملحق التجاري في السفارة اليمنية رمزي الجعفري، إن الأردن يشكل منطقة جذب للاستثمارات الخارجية من خلال موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله بوابة لأسواق العراق وسوريا والأسواق الخليجية، لافتا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل أسواق العديد من دول العالم مفتوحة أمام الصادرات الأردنية.


ورحب بتنظيم ورشة عمل للتعريف بالفرص الاستثمارية في الأردن بحضور رجال أعمال ومستثمرين يمنيين، واستضافة منتدى اقتصادي أردني يمني في مبنى الغرفة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.


وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية متواضعة، إذ بلغت الصادرات الأردنية إلى اليمن الشقيق خلال 2023 نحو 112.5 مليون دولار، مقابل مستوردات لا تتجاوز 200 ألف دولار.


وتركزت الصادرات الأردنية إلى اليمن بالأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة والمنتجات الغذائية والدهانات والصابون ومحضرات الغسيل ومنتجات كيماوية، فيما كانت أبرز المستوردات من اليمن هي البن، والشاي والعسل.


بدوره، أعرب فقيرة عن أمله في أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الكثير من رجال الأعمال اليمنيين يرغبون بالاستثمار في المملكة، لتميزها بمناخ استثماري، وكذلك للعلاقات المميزة التي جمعت البلدين الشقيقين على مدى العقود الماضية، إضافة للتشابه الكبير في العادات والتقاليد بين الشعبين.

 




 

 


 

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